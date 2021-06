Campionato spezzatino, Giulini: "Scelta prudente. Ma il passaggio a Dazn... "

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, si è soffermato sul tema che verrà discusso oggi in Lega, relativo allo spezzatino con dieci partite in altrettanti orari diversi della prossima Serie A: "Potrebbe essere una scelta prudente se motivata dall’esigenza di distribuire meglio i carichi sulla rete. Ma non penso che sia questo l’unico motivo, bisogna capire se sia fattibile o meno: confido che venga salvata la contemporaneità nelle ultime tre giornate. Non è stato semplice abbandonare Sky, Dazn ci proietta nel futuro ma sarà un passaggio a fortissimo rischio per noi e per i tifosi

