Cancellieri, il derby e una dedica speciale: "Daniel ci guardava da lassù" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Anche Matteo Cancellieri ha voluto partecipare ai festeggiamenti social che, dal momento in cui è giunto il triplice fischio di Roma - Lazio, stanno trovando spazio sui profili social dei protagonisti. L'ultimo in ordine di tempo è stato proprio l'ex Verona, che ha condiviso su Instagram lo scatto dell'esultanza sotto la Nord e la foto di gruppo, sempre accanto alla curva. Poi il messaggio, con un pensiero particolare a Daniel Guerini: "Questa vittoria è anche per Daniel, che ci guardava da lassù, amico mio. Una notte magica, grazie a tutti. Forza Lazio".