Capello: "La Lazio ha calciatori di qualità superiore. Su Lazzari era rigore"

Al termine di Fiorentina - Lazio anche Fabio Capello, ospite negli studi di Sky Sport, ha commentato la vittoria dei biancocelesti. Sono tanti i complimenti dell'ex allenatore alla squadra di Inzaghi, specialmente per il mister: "La Lazio ha dimostrato di avere giocatori di una qualità superiore. Questa sera ci ha messo quella determinazione che prima non aveva mai mostrato, magari c'erano delle voci sull'allenatore e la squadra ha reagito così: è il sintomo che il gruppo vuole continuare con Inzaghi. Il mister sta facendo un ottimo lavoro, mi piace come mette in campo la squadra. A volte le partite si perdono per degli episodi, come è successo alla Lazio". Infine, Capello ha anche commentato l'episodio del fallo in area su Lazzari nel primo tempo: "Quello su Lazzari è rigore, è più veloce e Caceres lo spinge".

