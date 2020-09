Caputo si racconta: "Immobile mi somiglia, mi ispiro a lui"

Oltre ad essere stata la stagione di Ciro Immobile, sicuramente è risaltato agli occhi dei più il talento d'annata di Ciccio Caputo: durante lo scorso campionato ha realizzato 21 reti, classificandosi terzo nella classifica dei bomber della Serie A dietro Ciruzzo e l'alieno Cristiano Ronaldo. L'attaccante del Sassuolo si è fatto notare anche da Mancini che lo ha convocato per la Nations League.

MODELLO D'ECCEZIONE - Durante un'intervista a SportWeek, il centravanti originario d'Altamura ha spiegato cosa prenderebbe dai due bomber di Juventus e Lazio: "Questa è veramente difficile…Vediamo: a Ronaldo posso invidiare il personaggio che è. Ciro è stato per me un punto di riferimento: abbiamo caratteristiche simili, anche a me piace attaccare lo spazio, la profondità. Cosa loro due possono invidiare a me? Dovrei chiederglielo, e non mi verrebbe mai in mente di farlo. Di sicuro io sono un tipo molto orgoglioso, con una voglia pazza di migliorarmi di continuo.Il giorno in cui non dovessi più avere questo fuoco dentro sarà quello giusto per smettere. Non farò come quelli che allungano la carriera e non giocano mai.Io, quando capirò che è venuto il momento, con molta umiltà appenderò gli scarpini al classico chiodo. Ma ora sto talmente bene che vedo quel giorno molto lontano".

