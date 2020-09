Lazio, Bastos e gli auguri a Caicedo: "Ti auguro solo il meglio" - FOTO

Il destino delle volte è strano: a fine stagione sembrava che Caicedo dovesse partire per lasciare un posto libero in attacco, ma al momento pare che il Panterone sia destinato a rimanere alla Lazio. Chi invece è con le valige in mano è Bastos, che a breve volerà in Turchia per iniziare la sua nuova avventura con il Basaksehir. Durante la loro permanenza romana, i due hanno legato molto e, prima di partire, l'angolano è riuscito a festeggiare il compleanno dell'attaccante.

AUGURI SOCIAL - Su Instagram il numero 15 biancoceleste ha voluto pubblicamente fargli gli auguri con un post, scrivendo nella didascalia: "Tanti auguri fratellone. Non posso che augurarti il meglio. Goditi la giornata con la tua famiglia". Il duo a breve si dividerà, ma l'amicizia continuerà anche se verranno indossate maglie diverse.

