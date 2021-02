Caravello: "La Lazio può battere chiunque. Reina? Un regista aggiunto"

"E' un campionato aperto anche per lo il titolo. Facendo un filotto di vittorie può essere tutto possibile. La continuità di risultati può portare cambiamenti anche al vertice. Ora peraltro ricominciano anche le coppe europee e sarà da vedere come verrà sopportato questo impegno. La Lazio con i suoi giocatori migliori comunque ha dimostrato di poter battere chiunque. Il turno di Champions col Bayern può togliere delle energie e a livello di organico può avere qualcosa in meno delle altre ma può competere con le migliori. Ora vediamo Inter-Lazio, gara che i biancoelesti difficilmente hanno sbagliato". A parlare così è Danilo Caravello che ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha commentato le possibiltà dei capitolini in campionato. Il filotto di risultati utili ha riavvicinato le aquile alle prime posizioni facendole tornare in corsa. Una delle carte in più è sicuramente Pepe Reina, assoluto protagonista di questa stagione. Anche l'agente è dello stesso avviso: "Reina? Ha portato grande esperienza e la modernità nel ruolo: è un regista aggiunto nel far ripartire l'azione con i piedi. A Strakosha questo manca un po', così come l'esperienza rispetto allo spagnolo. Adesso starà accusando la mancanza di spazio e dovesse continuare, il prossimo anno potrebbe chiederne di più, ma la Lazio certamente per farlo partire avrà bisogno di un'offerta congrua".