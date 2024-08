Caressa: "La Lazio farà innamorare i tifosi. Vi dico perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Caressa incantato dalla prima Lazio di Baroni. Sul suo canale YouTube, il noto giornalista di Sky Sport ha analizzato così la prova vincente dei biancocelesti contro il Venezia: "È una squadra molto fisica, atletica, che bada al sodo e va in verticale. Mi ricorda ovviamente il Verona di Baroni. Il Venezia ha avuto le sue occasioni, in difesa la Lazio mi è sembrata meno solida. La tipologia di squadra è ben identificata. La Lazio darà fastidio a tante squadre. Quando la metti sul piano fisico in Italia non è facile per le altre. E se dovesse arrivare Folorunsho… Credo che la Lazio farà un ottimo campionato e farà innamorare i tifosi perché giocherà sempre con cuore e ardore ed è quello che vogliamo vedere in campo".