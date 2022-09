Caro bollette, Gravina: "La situazione a Coverciano è preoccupante"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

I continui rincari delle bollette energetiche stanno colpendo anche il mondo del calcio. A lanciare l'allarme è stato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina che intervistato da "Il Messaggero" ha fatto il punto sulle ultime fatture giunte al centro sportivo di Coverciano: "Dico solo che presso la casa delle Nazionali, a maggio è arrivata una bolletta elettrica di 26mila euro, a giugno di 45, a luglio di 79. E deve ancora arrivare il gas. Voi capite che con quello che rischiamo di rimetterci ogni mese, non ci conviene restare aperti. Cosa faccio, chiudo e mando a casa le persone che ci lavorano?". Il numero uno della Figc ha poi detto la sua su quale poteva essere la via da seguire per venire a capo di questa incresciosa situazione: "Sarebbe stato opportuno dare a tutte le imprese gli strumenti e le risorse per produrre energie alternative, come è stato fatto con l'Ecobonus. Alla fine non è stato fatto nulla, ora possiamo solo aspettarci che il calcio sia trattato con la stessa dignità degli altri settori che hanno lo stesso rilevante impatto sulla società. Spero che i prossimi provvedimenti includano anche noi, altrimenti si rischia il dramma sociale".