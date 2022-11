Casale, il bicchiere è mezzo pieno: "Non dimentichiamo..." - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

All'indomani della brutta sconfitta contro la Juventus, Nicolò Casale ha condiviso il proprio pensiero su Instagram. Pubblicata la foto che lo ritrae in campo insieme a Milinkovic, il difensore della Lazio ha aggiunto: "Volevamo chiudere il 2022 con un risultato diverso. Non ci siamo riusciti ma non dobbiamo dimenticare le buone cose fatte in questi mesi. Ricarichiamo le pile per essere poi pronti a raggiungere i nostri obiettivi nel 2023. Grazie ai nostri tifosi per sostenerci ovunque numerosi".

