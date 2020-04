Casasola: "Chiedo scusa alla Salernitana. In futuro vorrei tornare"

Intercettato telefonicamente in esclusiva da TuttoSalernitana.com, il difensore di proprietà della Lazio ma in prestito al Cosenza, Thiago Casasola ha parlato della sua nuova esperienza e delle sue speranze per il futuro, spiegando anche quello che successe la scorsa estate, quando lasciò il ritiro della Salernitana per tornare in biancoceleste.

Anzitutto come sta vivendo questo periodo così complesso?

“Lo staff del Cosenza ci ha dato un programma da seguire e ci alleniamo tutti i giorni, mi tengo in forma e sono tranquillo anche psicologicamente perché sono riuscito a venire a Parma con mia moglie e ci facciamo compagnia in questi giorni difficili”.

Cosa è successo in estate con la Salernitana?

“Sono molto sincero e non voglio creare nessuna polemica. E’ stata una scelta mia e della società, sembrava la cosa migliore da fare in quel momento. Sono rientrato alla Lazio, ma purtroppo sono rimasto fermo sei mesi pur allenandomi in modo regolare con la prima squadra. Non ho avuto minuti di gioco, un qualcosa di vitale per un calciatore. Fu una decisione in comune, sono cose che succedono. Ora sono contento di essere rientrato e di aver sposato la causa Cosenza”.

Le piacerebbe tornare in futuro?

“In questo momento la mia testa è a Cosenza, il mio obiettivo è più importante è centrare la salvezza con i rossoblu. Equivarrebbe alla vittoria di un campionato. A Salerno sono stato bene e non posso negarlo, perché escludere un ritorno in futuro? Mi farebbe piacere, ma ne parleremo eventualmente alla fine di questo campionato. Colgo l’occasione per chiedere scusa ai tifosi. Dopo la partita col Cosenza ho avuto una reazione non da me, eravamo reduci da una sconfitta pesante e mi sono lasciato andare per la rabbia e per la frustrazione. Volevamo vincere a tutti i costi e chiudere la maledetta stagione senza i playout, purtroppo non è andata così. Ho sbagliato e mi sono pentito, con la piazza ci sono sempre stati buoni rapporti e i tifosi della Salernitana continuano a scrivermi. Non voglio macchiare il mio rapporto con loro”.

