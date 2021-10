Caso Bernabè, Malagò: “Serve un atteggiamento fermo, bravo Lotito”

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto in conferenza stampa al termine della riunione della Giunta Nazionale al Foro Italico, si è espresso sul caso di Juan Bernabè, falconiere sospeso dalla Lazio per aver rivolto il saluto romano davanti ad alcuni tifosi sotto la Tribuna Tevere. Queste le dichiarazioni di Malagò: "La vicenda del saluto romano del falconiere della Lazio? Non se ne può più di queste storie. Serve un atteggiamento fermo, irremovibile, senza se e senza ma. Al riguardo ho molto apprezzato la sospensione immediata decisa dal presidente Lotito, perché questi atteggiamenti alimentano un clima anche al di fuori dello sport. Serve un discorso esemplare, altrimenti si da' sempre adito a interpretazioni e facciamo una pessima figura all'estero. C'èun problema di credibilità del sistema: se uno non prende questi provvedimenti, anche alcune aziende che vogliono investire nelle nostre società non lo fanno. E' autolesionismo".