Caso Pedro Neto, la Lazio precisa: "Transazioni finanziarie effettuate correttamente"

Dopo le notizie emerse ieri sul caso Pedro Neto, con il The Guardian che ha messo in luce un errore nel versamento dei soldi effettuato allo Sporting Lisbona anziché al Braga, la Lazio ha voluto precisare la vicenda attraverso un comunicato ufficiale: "In merito alle notizie apparse su alcuni siti internet e sulla stampa odierna aventi oggetto il calciatore Pedro Neto, la S.S. Lazio precisa che le transazioni finanziarie sono state effettuate correttamente, secondo quanto previsto negli accordi di trasferimento." - scrive il club sul proprio sito, aggiungengo poi - "Diversamente da quanto pubblicato, nessun pagamento è stato destinato a soggetti terzi (il club Sporting Lisbona) seppur erroneamente citati nelle note di bilancio".