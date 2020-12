Caso Suarez, Paratici: "Sono amico del ministro De Micheli, fare domande non è reato"

Prima del match tra Juventus e Torino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Fabio Paratici, per parlare degli ultimi risvolti del caso Suarez: "Sono amico di Paola De Micheli da quando siamo ragazzi, abbiamo già chiarito tutto. Se rifarei tutto allo stesso modo? Assolutamente sì. Non è inopportuno parlare con un conoscente per chiedere un'informazione, anzi, meglio chiedere a chi conosce le cose meglio di te. Fare domande non è un reato".