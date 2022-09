Cassano ancora contro Immobile: “Balotelli è molto più forte”. E Fedez non ci sta

TUTTOmercatoWEB.com

Ancora parole al veleno di Antonio Cassano nei confronti di Ciro Immobile. Ospite del podcast di Fedez e Luis Sal "Muschio Selvaggio", l'ex fantasista di Milan, Inter e Roma ha parlato del suo amico ed ex compagno Balotelli mettendolo a paragone con il capitano della Lazio, quattro volte vincitore della classifica cannonieri in Serie A. Un confronto che non regge e che non ha senso. A farglielo notare è anche il noto cantante milanese. Di seguito il dibattito tra i due.

Cassano: "Balotelli è del '91. Se tu trovi la Fiorentina di turno che ha bisogno di un attaccante e fa un calcio bellissimo, il lo prenderei adesso. Se mi chiedi chi è l'attaccante italiano più forte, io faccio il nome di Balotelli.

Fedez: "Addirittura. Beh Immobile è più forte".

Cassano: "Giocare a calcio non vuol dire far gol. Perché Immobile in 5 anni di Mancini ha segnato pochissimo. Balotelli, nelle sue pazzie e nelle sue cagate, è molto più forte di lui. Se trova l'ambiente giusto con il giusto allenatore..."

Fedez: "Si ma allora come è finito a giocare al Sion, in Svizzera. È lui che deve adattarsi all'ambiente. Con il talento ma senza la testa non fai la differenza".