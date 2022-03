Cassano: “Cagliari in forma, ma la Lazio ne è uscita alla grande”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram Antonio Cassano ha analizzato la ventinovesima giornata di Serie A. L'ex fantasista di Parma e Sampdoria ha commentato anche la convincente vittoria della Lazio sul campo del Cagliari. Queste le sue parole: "Grandissima vittoria della Lazio. Il Cagliari era in grande forma, ma la squadra di Sarri ne è venuta fuori alla grande. Bellissima vittoria. La Juve invece con la squadra che ha non puoi giocare in questo modo. Anche Vlahovic va in difficoltà".