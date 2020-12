Cassano: "Lotito, Tare e Inzaghi hanno portato la Lazio a un livello altissimo"

Ospite della Bobo TV, in compagnia di Christian Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola, Antonio Cassano ha detto la sua sul percorso della Lazio. I biancocelesti saranno impegnati questa sera nel match decisivo di Champions League contro il Bruges. Queste le parole dell'ex attaccante di Real Madrid, Sampdoria e Roma: "Per questo grande percorso della Lazio va dato merito a una persona in particolare. Tare ha fatto un lavoro importante, ma i meriti più grandi sono di Inzaghi. Mi ricordo quando la gente si chiedeva chi dovesse giocare tra Milinkovic e Luis Alberto. Simone li fa giocare tutti i calciatori d’attacco, senza nessun problema. Non dimentichiamoci che ha strappato anche due coppe alla Juventus con una buona squadra senza troppi campioni. Inzaghi è destinato a una squadra top in Italia o in Europa. Anche Lotito sta facendo un lavoro eccezionale. Ha portato la Lazio a un livello altissimo, è lui che ha scelto Tare e Inzaghi. È una squadra che ha tanto coraggio. Contro il Borussia Dortmund, Acerbi faceva il centravanti a 10 minuti dalla fine”.

Okon: "Partita complicata per i belgi. Ma attenta Lazio, il Bruges ha fermato il Real"

Lazio - Bruges, l'emozionante tributo e la carica del club: "Mai smettere di sognare" - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE