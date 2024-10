Cassano umilia Juric e la Roma: "Sono 37 giorni che fa cag***, volevano vincere trofei"

TUTTOmercatoWEB.com

Nell'ultima puntata di Viva el Futbol si è discusso ampiamente della situazione in casa Roma, dopo la pesantissima sconfitta contro la Fiorentina. Al centro delle polemiche c'è Ivan Juric a cui Antonio Cassano non ha risparmiato critiche: "A me Juric sembra Mazzarri, 37 giorni li ha fatti uno peggio dell'altro: non dimentichiamo che in Europa League ha perso contro l'Elfsborg. Anche lì ha visto cose positive. Lui vede sempre cose positive: sono 37 giorni che fa cag***. Chi è causa del suo male, parlo dei Friedkin, pianga sé stesso".

"Se dovessero richiamare De Rossi, che è un amico, spero di no. L'unico che può salvare la Roma è Mancini. Spero che De Rossi non faccia il parafulmine: gli hanno fatto una merd***, lo richiamano e si prende le responsabilità. Ghisolfi che ruolo ha? I Friedkin non parlano mai, hanno perso la voce? Che schifo è? Non dovete richiamare Daniele e spero che nel caso rifiuti. Se dovesse arrivare dovrebbe fare fuori 3-4 giocatori. Contratto? Può anche rinunciare. Mi ricordo cosa dissero Friedkin, che cambiavano De Rossi perché volevano vincere dei trofei. L'hanno detto loro".

