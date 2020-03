Cataldi, la moglie Elisa: "Danilo più bravo come papà o con le punizioni? Una bella lotta..." - FT

Nel corso di un weekend che ha visto la Lazio non scendere in campo, la moglie di Danilo Cataldi ha dato ai propri seguaci di Instagram la possibilità di farle delle domande. Tante di queste riguardavano il piccolo Tommaso, figlio della coppia. Una, invece, riguardava Danilo e, più precisamente, il confronto tra le sue doti di papà e quelle di calciatore, o meglio, di specialista di calci di punizione. Un utente le ha chiesto: "Danilo è più bravo come papà o con le punizioni?". Elisa ha risposto pubblicando una foto che ritrae il centrocampista biancoceleste e suo figlio in campo, scrivendo poi: "Una bella lotta".

