Lazio, Inzaghi ammira la crescita di Strakosha: ora la difesa è un punto di forza

Sulla Lazio seconda in classifica ed in piena lotta per il titolo si avverte, indubbiamente, l’impronta di Thomas Strakosha. Il portiere, ora, è una vera sicurezza per la formazione di Inzaghi e, anche nella sfida contro il Bologna, ha messo la sua firma sul bottino incassato dai biancocelesti, blindando la porta di fronte agli attacchi degli emiliani. A qualche giorno dal compimento dei suoi venticinque anni, l’albanese ha maturato più esperienza di quando non dica la sua età. Come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, dal debutto contro il Milan del 20 settembre 2016, ha collezionato 154 presenze in biancocelesti, 120 in Serie A. È cresciuto sia in personalità che in tecnica. Strakosha sta limando quei difetti in fase di uscita, che sono stati sottolineati tante (forse troppe) volte dai tifosi. I suoi riflessi assicurano qualche parata in più, dimostra maggiore padronanza del ruolo in tutte le relative responsabilità.

NUMERI - Ad oggi è l’unico biancoceleste a non aver saltato nemmeno un minuto in questo campionato: è rimasto ai box soltanto nelle due gare a conclusione del girone di Europa League e in Coppa Italia contro la Cremonese. Nelle prime 26 giornate, ha mantenuto la porta inviolata in nove partite di fila e, sulla trasformazione della difesa capitolina in una delle migliori della Serie A, c’è indubbiamente la sua firma.

