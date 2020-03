Serie A, la Lazio torna seconda, è lei la vera anti-Juve: Inzaghi rilancia la sfida

Dopo la vittoria di ieri sera della Juventus sull'Inter, la Lazio è tornata seconda. I biancocelesti, che hanno dimostrato di voler primeggiare, sono gli unici che possono contendere lo Scudetto alla squadra di Sarri. Ora si va verso la sospensione del campionato e, se così sarà, quando si riprenderà, i ragazzi di Inzaghi punteranno ad un nuovo sorpasso sulla 'Vecchia Signora'. La giornata di ieri è stata vissuta col cuore in gola, i tifosi hanno sperato nel passo falso bianconero. Dentro di loro sentimenti contrastanti: la voglia di continuare ad ammirare una Lazio prima in classifica, la preoccupazione per l'allarme coronavirus e, dunque, la necessità che anche la Serie A si adegui alle disposizioni del Paese.

TRASFERTA - Aspettando le decisioni della Lega, la squadra si ritroverà questo pomeriggio a Formello, dove si inizierà a preparare la trasferta di Bergamo. Inzaghi aveva concesso un giorno di riposo, che è stato osservato da tutti ad eccezion fatta degli infortunati, che si sono allenati nel centro sportivo. La settimana di lavoro prevedeva di continuare a lavorare fino a venerdì, per poi raggiungere la città bergamasca. I piani sono stati cambiati più volte e, sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, secondo le ultime indiscrezioni, la squadra avrebbe pernottato fuori dalla Lombardia, per poi raggiungere Bergamo nella stessa giornata della partita. Se davvero ci sarà lo stop del campionato, lo staff dovrà riprogrammare il prossimo mese: il gruppo lavora in modo standard da mesi, l'equilibrio non si può interrompere. La previsione è quella di continuare ad allenarsi in maniera pressocché normale, dando magari qualche giorno di riposo in più.

