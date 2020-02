Causio: “La Lazio la più in forma del momento, non va sottovalutata”

Il campionato di Serie A si fa sempre più avvincente, anche per quanto riguarda le prime posizioni in classifica. Juventus, Inter e Lazio sono distanti tra loro solamente una manciata di punti. Sull'argomento di è espresso l'ex calciatore Franco Causio, intervenuto ai microfoni di TMW Radio: “L'Inter con i nuovi acquisti si è avvicinata alla Juventus. Insieme alla Lazio possono lottare fino alla fine. E la Lazio è la squadra più in forma al momento. La Juve è ferita dalla sconfitta con la Lazio. Non sottovalutiamo i biancocelesti. Ha giocatori importanti, come Acerbi. Se vince con il Verona, è a due punti dalla Juve e va presa in considerazione”.

