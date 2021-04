Ceferin: "La Superlega non è mai esistita. Su Agnelli e Florentino Perez..."

Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha parlato della Superlega ai microfoni del media sloveno 24ur: "Secondo me, non c'è mai stata una Super League. Era un tentativo di stabilire una fantomatica lega dei ricchi che non seguisse alcun sistema, che non avrebbe tenuto conto della piramide del calcio in Europa, tradizione, cultura. Ai delegati del Congresso che sono venuti il ​​giorno prima ed erano preoccupati per quello che sarebbe successo al calcio, ha detto: datemi 24 ore e passerà tutto".

FLORENTINO PEREZ - "So che non mi vuole in questo ruolo. E questo è un incentivo ancora maggiore per me a restare. Perché non mi vuole? Perché vuole un presidente che gli obbedisca, che lo ascolti e che faccia come lui pensa. E io cerco di fare come penso sia bene per il calcio europeo e mondiale".

AGNELLI - "Potrei essere stato ingenuo, ma dico sempre che è meglio essere ingenuo che bugiardo. Sono solo ingenuo. Quando l’ho sabato? Sabato ho ricevuto chiamate da 5 dei 12 club, mi hanno detto che avrebbero dovuto firmare. Allora ho chiamato Agnelli e mi ha detto che non era vero, che erano stronzate, che era tutto inventato. Gli ho detto che se era così avremmo potuto uscire con una dichiarazione pubblica. Mi ha detto: ‘Perfetto, prepara una bozza’. Quando l’ha vista ha detto che non gli piaceva molto la bozza, che l’avrebbe cambiata un po' e mi avrebbe richiamato. Ma non ha più chiamato e ha spento il telefono".