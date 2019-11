Celtic, Forster: “La parata su Cataldi il momento migliore della mia carriera”

Un sorriso beffardo. È quello comparso sul volto dei tifosi della Lazio quando Forster, portiere del Celtic, ha respinto con un colpo di reni incredibile il destro al volo di Cataldi in Scozia. Era un gol già fatto, una rete già gonfiata a pochi secondi dalla fine. Avrebbe stravolto il destino dei biancocelesti in Europa League, e invece ha risollevato la carriera di un estremo difensore che era finito a un passo dal baratro. È il calcio, i giocatori vivono per momenti come questo: “In realtà pensavo che la parata precedente su Parolo fosse stata quella più importante della partita” - ha detto Forster a heraldscotland.com - “Credevo che, viste le circostanze e il minuto della gara, era praticamente l'ultima occasione, tutto avesse reso il salvataggio più grande di quanto non fosse davvero”. Ma quell'intervento su Cataldi si è rivelato essere molto di più: “È stato il più bel momento della mia carriera. Soprattutto ripensando alle difficoltà passata nei 18 mesi precedenti, è stato uno di quegli attimi in cui pensi: 'Questo è il motivo per cui gioco a calcio'. Dopo un anno e mezzo di sofferenza, per la prima volta ho provato una sensazione del tipo: 'Ecco perché sono qui, sono questi i momenti che mi sono perso'. È impossibile descriverlo. È solo adrenalina, sollievo, la sensazione che sei finalmente tornato in pista. Non puoi provare queste emozioni in un nessun altro aspetto della vita. Quella parata resterà probabilmente la più importante della mia vita da calciatore”.

