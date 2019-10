Celtic - Lazio, Giannichedda: "La società crede molto nei nuovi acquisti..."

Ospite negli studi di SkySport, l'ex Lazio Giannichedda ha analizzato la sfida del Celtic Park: "È l'ambiente giusto per fare una grande partita. Lo stadio è bello, pieno. Si gioca a calcio e reggere l'urto fisico sarà fondamentale. La Lazio dovrà cambiare approccio, quello che è mancato contro l'Atalanta. Ma il Celtic Park ricorderà ai ragazzi di Inzaghi cosa fare. La Lazio deve saper soffire e gestire la partita". Poi sui nuovi acquisti: "Questa è la partita che dà ragione al presidente e al direttore sportivo. Mettere tutti e tre i calciatori (Vavro, Lazzari e Jony ndr.) dimostra quanto la società creda in loro e nei propri investimenti". In chiusura una battuta anche sul suo nuovo ruolo da allenatore e sui suoi maestri: “All'Udinese ho trovato Guidolin, alla Lazio Mancini, alla Juve Capello. Avere dei buoni maestri di calcio ti aiuta tanto in carriera, loro lo hanno fatto con me”.