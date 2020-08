Champions, ansia Atletico Madrid: Simeone aspetta l'esito dei test Covid

In Champions League va avanti il programma dei quarti di finale. Dopo la vittoria del Psg sull'Atalanta, stasera è il turno di Lipsia - Atletico Madrid. Per i Colchoneros sono ore d'ansia dopo i due casi di positività al Covid-19 di Vrsaljko e Correa, che sono rimasti a Madrid. Secondo il protocollo stilato dalla UEFA ieri sono stati effettuati i test a tutti i componenti del gruppo squadra dell'Atletico e i risultati arriveranno oggi a 6 ore dal calcio d'inizio. Il Cholo Simeone ha in mente la formazione, con Joao Felix in panchina e la coppia Morata - Diego Costa in attacco, ma dovrà aspettare gli esiti dei tamponi. Una vigilia particolare in una formula (li final eight) del tutto originale.

