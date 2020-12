Champions, Cassano: "Per la Lazio il sorteggio peggiore. Ci spero, ma è durissima"

Antonio Cassano, ospite insieme a Vieri, Adani e Ventola della 'Bobo TV', programma in onda su Twitch, ha commentato il sorteggio di Champions League della Lazio: "La squadra che ha beccato la peggiore è la Lazio. È durissima, il Bayern è la candidata numero uno a vincere la Champions. Ci spero, mi dispiace per lei, ma la vedo durissima. In questo momento nei tedeschi non vedo dei problemi a livello collettivo, non è una squadra che soffre in difesa, che fa fatica a centrocampo o che non crea. La Lazio potrebbe metterla in difficoltà con i cinque a centrocampo, magari non riescono a prendere i quinti. Ma la vedo talmente forte che è proprio complicato".

