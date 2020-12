Lazio, Caso: "Bayern l'avversario peggiore ma niente è impossibile nel calcio"

Mimmo Caso, ex allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per dire la sua sul quella che sarà la prossima avversaria della Lazio in Champions ovvero il Bayern Monaco: "Sorteggio più ostico non poteva capitare ma nel calcio le partite vanno giocate e poi è stimolante, alla Lazio arriva un'occasione più unica che rara, quella di confrontarsi con i vincitori della Champions. Sarà allettante così come per l'Atalanta affrontare il Real Madrid. ci sarà da giocare senza troppi assilli".



CAMPIONATO - "La Lazio purtroppo paga la partecipazione alla Champions così come è accaduto all'Atalanta che ha avuto qualche black-out. Porta via energie psico-fisiche straordinarie, non sono attrezzate ancora per le due competizioni. In campionato per la squadra di Inzaghi c'è stato l'intoppo col Verona però si può dir poco su Lazio e Atalanta: l'anno passato hanno giocato il miglior calcio d'Italia partecipare. Ora per Immobile e compagni in campionato bisognerà vedere cosa succederà nel confronto col Bayern puntando anche sul campionato. L' Atalanta ha vinto a Liverpool e contro l'Ajax, nessun avversario è impossibile ed è il bello del calcio, l'importante provarci..."

