Champions, l'Italia avrà ancora la quinta squadra qualificata?

Fonte: tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia avrà la quinta squadra in Champions? A oggi sì ma dopo l'ottimo martedì con le vittorie di Atalanta, Inter e Milan si è registrata una brusca frenata col pari della Juventus e la sconfitta del Bologna. E in contemporanea la vittoria in rimonta del Benfica sul campo del Monaco che accorcia la forbice fra noi e il Portogallo. Tocca a Roma, Lazio e Fiorentina ribadire le distanze. Turno complicato per i giallorossi, impegnati a Londra contro il Tottenham. Biancocelesti che possono proseguire la striscia di vittorie, in casa contro i bulgari del Ludogorets. Viola che sulla carta sono largamente favoriti, contro i ciprioti del Paphos. Turni non facilissimi per le portoghesi: Anderlecht-Porto e Braga-Hoffenheim in Europa League; Astana-Vitoria Guimaraes in Conference League.

RANKING STAGIONALE UEFA

1. Inghilterra 10.266

2. Italia 9.625

---- ---- ----

3. Portogallo 9.600

4. Germania 9.125

5. Spagna 8.429

6. Francia 8.357

7. Belgio 7.600

8. Repubblica Ceca 7.500

9. Olanda 7.167

10. Austria 6.600

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. Inter 15 punti

2. Atalanta 14

3. Milan 12

4. Juventus 12

5. Lazio 8

6. Bologna 7

7. Fiorentina 5

8. Roma 4

Punti totali 77 - Media 9.625