Champions, la Bundesliga è certa: ecco perché il Bayern vincerà contro la Lazio

© foto di Andrea Staccioli

Mancano tre giorni a Lazio - Bayern Monaco e già i tifosi italiani e tedeschi sono pronti a fare i loro pronostici. Più che una previsione però, sul sito della Bundesliga è apparso un articolo che si intitola "Cinque motivi per cui il Bayern Monaco batterà la Lazio". Una certezza quindi, con tanto di elenco di queste cinque ragioni per cui, a quanto pare, la squadra di Tuchel sarà imbattibile.

Il primo motivo sarebbe tutto merito di Harry Kane che, secondo il sito, "sarà sicuramente ansioso di mostrare la sua straordinaria abilità ancora una volta sul palcoscenico della Champions League". Con 25 gol nella competizione, Kane è a soli cinque punti da Wayne Rooney, l'inglese che ha segnato di più nella storia della Champions League.

Un'altra ragione per cui il Bayern batterebbe certamente la Lazio è per il fatto di aver realizzato un ottimo calciomercato invernale. Tre sono stati gli acquisti che hanno "vari livelli di familiarità con la Champions League e desiderosi di affrontare le fasi a eliminazione diretta della competizione di questa stagione". Si tratta di Eric Dier, Sacha Boey, e Bryan Zaragoza.

Poi c'è Tuchel che, nonostante in queste ore sia fortemente criticato dai tifosi, è secondo la Bundesliga un profilo di spessore talmente alto da avere già la vittoria in pugno. "Uno dei pochi allenatori del calcio che si può definire un vero esperto di Champions League, avendo portato il Paris Saint-Germain alla finale del 2020 e guidato il Chelsea alla conquista del trofeo nel 2021. Cercare di ottenere una vittoria in trasferta in Italia è una sfida che motiverebbe qualsiasi allenatore esperto, e ci aspettiamo che Tuchel trovi gli strumenti giusti per realizzare questa impresa a Roma", afferma il portale.

Trasferte lunghe infrasettimanali? Il Bayern non ha alcun problema, anzi, i tedeschi "hanno vinto ben sette delle ultime otto partite di Champions League disputate in trasferta, comprese le vittorie contro l'Inter, finalista nel 2022/23, il Barcellona, il Paris Saint-Germain e il Manchester United.

La vittoria per 2-0 all'Inter nella fase a gironi della scorsa stagione è stata l'ultima trasferta in Italia, mentre l'ultima nelle fasi a eliminazione diretta è stata la visita alla Lazio nel febbraio 2021, che ha visto le reti di Musiala e Sané in una grande vittoria per 4-1".

Infine, l'ultimo motivo di una (apparente) vittoria già in tasca, è la presunta "paura" dei laziali, o meglio il triste ricordo proprio di quella sconfitta per 4-1. Cinque degli undici laziali che hanno iniziato la sconfitta per 4-1 contro il Bayern nel 2021 sono rimasti in squadra, un team, quello di Sarri, che ha un'esperienza in Champions decisamente minore rispetto a quella di Tuchel.