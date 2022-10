Champions, le candidate a scendere in Europa League: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La prima delle due serate del quinto turno di Champions League è andata in cantiere. Nei gironi E, F, G e H il discorso qualificazione agli ottavi è delineato, così come quello relativo alla discesa della terza classificata in Europa League. La Juventus per esempio, essendo matematicamente eliminata, ora deve difendere l’accesso alla seconda competizione europea nel terzo turno. Studiamo la situazione per ogni girone.

GIRONE E - La vittoria del Chelsea in casa del Salisburgo e quella del Milan a Zagabria hanno emesso il primo verdetto: i londinesi sono qualificati e già matematicamente primi, mentre i rossoneri avranno due risultati su tre (vittoria e pareggio) nell’ultima giornata contro il Salisburgo. Per quanto riguarda il discorso Europa League al momento sono gli austriaci a occupare la terza posizione, anche se la sfida di San Siro della prossima settimana sarà uno spareggio, senza dimenticare che ha possibilità di arrivare terza anche la Dinamo Zagabria impegnata a Stamford Bridge.

Classifica: Chelsea 10, Milan 7, Salisburgo 6, Dinamo Zagabria 4. Ultima giornata: Milan - Salisburgo, Chelsea - Dinamo Zagabria.

GIRONE F - Il Real Madrid, nonostante la sconfitta a Lipsia, è già qualificato agli ottavi e dovrà difendere il primo posto nell’ultima partita casalinga contro il Celtic dal pericolo rappresentato dai tedeschi. La squadra della Red Bull invece sarà impegnata in casa dello Shakhtar Donetsk in un vero e proprio spareggio: in caso di vittoria gli ucraini aggancerebbero e supererebbero in virtù degli scontri diretti Werner e compagni (costretti a scendere in Europa League), che in caso contrario avanzerebbero al prossimo turno con lo Shakhtar retrocesso nella seconda competizione. Il Celtic chiude la classifica a quota 2.

Classifica: Real Madrid 10, Lipsia 9, Shakhtar 6, Celtic 2. Ultima giornata: Real Madrid - Celtic, Shakhtar - Lipsia.

GIRONE G - Il Manchester City con il pareggio del Signal Iduna Park strappa il pass per gli ottavi e il primato del girone. Alle sue spalle matematicamente secondo il Borussia Dortmund, con 3 punti in più del Siviglia e gli scontri diretti a favore. Stesso discorso per la discesa in Europa League, già assegnata agli andalusi in virtù delle 3 lunghezze di vantaggio sul Copenaghen con scontri diretti favorevoli.

Classifica: Manchester City 11, Borussia Dortmund 8, Siviglia 5, Copenaghen 2. Ultima giornata: Manchester City - Siviglia, Copenaghen - Borussia Dortmund.

GIRONE H - PSG e Benfica con 11 punti sono già qualificati agli ottavi e nell’ultima giornata andranno a caccia del primato nel girone partendo da una differenza reti rispettivamente di +8 e +4. Stesso discorso per il posto in Europa League conteso da Juventus e Maccabi Haifa, a braccetto a 3 punti con differenza reti di -3 i bianconeri e -9 gli israeliani. Alla fine dell’ultima giornata in caso di pari merito sarà quindi la differenza reti a dare il responso.

Classifica: PSG 11, Benfica 11, Juventus 3, Maccabi Haifa 3. Ultima giornata: Juventus - PSG, Maccabi Haifa - Benfica.