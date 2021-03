Champions League, Bergomi: “Che cosa dobbiamo dire a Lazio e Atalanta? Inter e Juve hanno deluso”

Negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha fatto il punto sul calcio italiano al livello europeo. L'eliminazione di quasi tutte le squadre dalle coppe ha fatto discutere molto, ma secondo Bergomi ci sono due responsabili in particolare: "Che cosa possiamo chiedere di più ad Atalanta e Lazio? Hanno fatto il loro dovere e hanno provato a giocarsela con le big europee. Chi ha deluso sono le due squadre di vertice del nostro campionato: Inter e Juventus. Sono loro che dovevano fare qualcosa di più e non si sono dimostrate al livello dei top club europei".