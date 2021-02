Champions League, Capello sugli arbitraggi contro le italiane: "Mi viene un dubbio..."

Non è stato un turno di Champions League fortunato per le italiane, sia dal punto di vista dei risultati che da quello dell'arbitraggio. Se Juventus, Lazio e Atalanta sono uscite sconfitte dalle rispettive sfide, tutte e 3 hanno subìto dei torti arbitrali. Anche Fabio Capello ha commentato quanto successo: "L'arbitro ha rovinato la partita, non era ultimo uomo e andava verso l'esterno. Era da giallo" - le parole, riportate dal Corriere dello Sport, dell'ex allenatore sull'espulsione di Freuler, che ha poi aggiunto - "Mi viene un dubbio dopo il rigore non dato ieri alla Lazio. Sarebbe stato bello per l'Atalanta potersi giocare ad armi pari una sfida così importante come quella col Real".