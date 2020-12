Champions League, classifica marcatori: Halland primo, Immobile insegue

CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA MARCATORI - La Champions League entra nel vivo e sono tante le squadre ancora in corsa per gli ottavi. La massima competizione europea per club è il palcoscenico anche per i grandi attaccanti del continente. Al momento in testa c'è Haaland del Borussia Dortmund che ha realizzato sei reti in quattro gare. Un gradino più indietro troviamo Morata, Plea e Rashford. A quota tre, insieme a Messi e Lewandowski, c'è anche il nostro Ciro Immobile. Va ricordato che l'attaccante della Lazio ha giocato solo due gare di Champions mentre ha saltato le trasferte contro Bruges e Zenit a causa dei risultati incerti dei suoi tamponi. Ecco la classifica completa dei marcatori e gli altri gol dei calciatori biancocelesti:

6 gol: Haaland (Borussia Dortmund).

5 gol: Morata (Juventus), Plea (Borussia Moenchengladbach), Rashford (Manchester United).

4 gol: Berisha (Salisburgo), Diogo Jota (Liverpool), Lukaku (Inter)

3 gol: Immobile (Lazio), Bruno Fernandes (Manchester United), Coman (Bayern Monaco), Joao Felix (Atletico Madrid), Lewandowski (Bayern Monaco), Messi (Barcellona), Miranchuk (Lokomotiv Mosca), Sergio Oliveira (Porto), Torres (Manchester City), Werner (Chelsea), Zapata (Atalanta)

1 gol: Akpa Akpro (Lazio), Caicedo (Lazio), Correa (Lazio), Parolo (Lazio)