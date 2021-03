Champions League, il Chelsea batte l’Atletico Madrid e passa ai quarti: tutte le squadre qualificate

Il programma degli ottavi di finale di Champions League si conclude con la sconfitta 2-1 della Lazio sul campo del Bayern Monaco e il successo del Chelsea che, dopo la vittoria 1-0 nella gara di andata, si ripete e supera 2-0 l'Atletico Madrid passando il turno. Gli uomini di Tuchel confermano le l'iro grandi potenzialità e sbloccano la gara di Stamford Bridge dopo 34 minuti grazie a Ziyech che finalizza al meglio un contropiede di Werner. In pieno recupero, dopo l'espulsione di Savic per i colchoneros, è Emerson Palmieri a scrivere la parola fine sulla partita e sul discorso qualificazione. Insieme ai Blues e al Bayern Monaco, approdano ai quarti di finale di Champions League Psg, Porto, Manchester City, Liverpool, Real Madrid e Borussia Dortmund. I sorteggi per il prossimo turno sono in programma venerdì 19 marzo nella sede Uefa a Nyon.