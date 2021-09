Champions League, il Milan s'arrende al Liverpool e l'Inter viene beffata al 90': tutti i risultati

Si è appena conclusa la prima giornata di Champions League. Non inizia bene il percorso delle italiane impegnate questa sera: l'Inter in casa col Real Madrid e il Milan a Liverpool. Termina 0 a 1 il match tra la squadra guidata da Simone Inzaghi e i "Blancos", giocata allo stadio Meazza di Milano. Decisiva la rete di Rodrygo al 90'. Anche il Milan esce sconfitto dalla sfida contro gli inglesi. Reti di Rebic e Brahim Diaz per i rossoneri, mentre per i "Reds" l'autogol di Tomori si aggiunge ai gol di Salah ed Henderson.

TUTTI I RISULTATI - Goleada a Manchester, dove il City batte il Lipsia 6 a 3. Arriva solamente il pareggio per il Paris Saint-Germain di Lionel Messi, che fa 1 a 1 contro il Bruges. Reti bianche tra Atletico Madrid e Porto, mentre l'Ajax rifila cinque gol allo Sporting Lisbona. Nel poemeriggio, successo esterno del Borussia Dortmund sul Besiktas per 2 a 1 e vittoria interna del FC Sheriff sullo Shaktar dell'ex Sassuolo De Zerbi per due reti a zero.

