Champions League, il programma del 5 novembre: le italiane in campo

© foto di José María Díaz Acosta

Conclusasi l'undicesima giornata di Serie A, ecco che si appresta a iniziare una settimana tutta europea. Si comincia oggi 5 novembre con la Champions League con tre italiane in campo (Bologna, Milan e Juve), si prosegue con la massima competizione domani con altre due italiane (Inter, Atalanta( e infine giovedì sarà il turno dell'Europa e della Conference League, quando toccherà a Lazio, Roma e Fiorentina.

Questo il programma odierno:

18:45 PSV vs Girona

18:45 Slovan Bratislava vs Din. Zagabria

21:00 Bologna vs Monaco

21:00 Celtic vs RB Lipsia

21:00 Dortmund vs Sturm Graz

21:00 Lilla vs Juventus

21:00 Liverpool vs Bayer Leverkusen

21:00 Real Madrid vs Milan

21:00 Sporting vs Manchester City