Champions League, il programma della serata: Ancelotti sfida il suo passato

Prosegue il programma della competizione più importante d'Europa. Dopo i successi di ieri sera di Liverpool e Manchester City ai danni di Benfica e Atletico Madrid continuano i quarti di finale. Le altre due gare sono entrambe in programma questa sera. Grande attenzione ovviamente per il big match di Stamford Bridge tra Chelsea e Real Madrid. Le due squadre si sono affrontate anche lo scorso anno in semifinale che ha visto trionfare i Blues. Carlo Ancelotti sfida il suo passato ma, causa Covid, non sarà in panchina. Al suo posto pronto suo figlio e vice Davide. L'altra gara della serata metterà di fronte il Villarreal, fresco di passaggio del turno con la Juventus, e i marziani del Bayern Monaco.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Chelsea - Real Madrid, ore 21

Villarreal - Bayern Monaco, ore 21