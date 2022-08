Champions League: il programma delle sfide dei play-off di stasera

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

La Champions League 2022/2023 va delineandosi. Mancano sei squadre per completare il tabellone delle formazioni che prenderanno parte alla fase a gironi. Stasera alle ore 21:00 sono in programma tre sfide che decreteranno altrettante partecipanti. Il match clou è senz'altro Benfica-Dynamo Kiev con i portoghesi che partono dal 2-0 ottenuto in terra ucraina la scorsa settimana. Le altre due partite sono Viktoria Plzen- Qarabag (all'andata è finita 0-0) e Stella Rossa-Maccabi Haifa con gli ospiti vittoriosi per 3-2 nel primo confronto. Chi passa avrà il privilegio di giocare la Champions League, mentre le perdenti dovranno accontentarsi dell'Europa League. Dunque, la Lazio in qualche modo è spettatrice interessata visto che alcune di queste squadre potrebbe ritrovarsele di fronte nel corso del cammino nella seconda competizione continentale.