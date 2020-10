Champions League, il Real Madrid cade con lo Shakhtar. Pareggia il Salisburgo

Altra serata di Champions League, scendono in campo alle 18:55 Real Madrid - Shakhtar Donetsk e Salisburgo - Lokomotiv Mosca. Partita che parte nel peggior dei modi per la squadra di Zidane, che al termine della prima frazione si ritrova sotto di tre reti. Prima Tete, poi un autogol di Varane e infine la marcatura di Solomon. Prova a mettere in campo l'orgoglio la compagine spagnola, che rialza la testa nel secondo tempo. Al minuto 54' accorcia le distanze Modric, poi dopo 5 minuti Vinicius Junior porta i blancos sul 2 a 3. Proprio all'ultimo secondo, i padroni di casa riescono a trovare il pareggio, che viene però annullato dall'arbitro dopo un controllo al Var. Termina 2 a 3 la sfida, cade il Real Madrid di Zidane.

SALISBURGO - LOKOMOTIV MOSCA - Non parte bene nemmeno il Salisburgo, che subisce il gol dello svantaggio al minuto 19' con un colpo di testa di Eder. Proprio sul finire della prima frazione, Szoboszlai porta di nuovo in equilibrio. Nel secondo tempo cambia la musica, e il Salisburgo segna subito la rete del vantaggio al minuto 50' con Junuzovic. Eppure, gli ospiti hanno la forza di trovare nuovamente il pareggio al 75', con Lisakovich. Il risultato non cambia fino al triplice fischio, termina dunque 2 a 2 la partita.