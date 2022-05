Champions League, il Villarreal a caccia dell'impresa con il Liverpool

TUTTOmercatoWEB.com

Servirà un mezzo miracolo al Villarreal per scrivere la storia e approdare in finale di Champions League.La squadra di Emery, che si è guadagnata la palma di rivelazione della competizione, dovrà ribaltare il 2-0 maturato nella semifinale di andata contro il Liverpool ad Anfield Road. Il Sotttomarino Giallo riabbraccia Gerard Moreno in attacco ma la montagna sarà comunque altissima da scalare. Ma nel calcio nulla è impossibile e l'Estadio de la Cerámica proverà a incendiare la sfida. L'appuntamento alle 21 per scoprire quale sarà la prima finalista di Champions League 2021/22.