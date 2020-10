Champions League, l'Inter pareggia sul finale. Passeggia l'Atalanta in Danimarca

Scendono in campo alle 21:00 le squadre pronte ad affrontare il turno di Champions League. Le due italiane, Inter e Atalanta, affrontano rispettivamente Borussia Monchengladbach e Midtylland. Passeggia la Dea, che ne fa tre solo al primo tempo: prima Zapata, poi Gomez e infine Muriel. Chiude i giochi al minuto 89 Miranchuk. Molta fatica invece per l'Inter. La prima frazione di gioco termina sul risultato di 0 a 0. Lukaku, al 49', riesce però a portare in vantaggio i nerazzurri. Vantaggio che però dura fino al 63', quando Bensebaini gonfia la rete su calcio di rigore per un fallo di Vidal. La compagine di Conte non riesce a trovare il vantaggio, e addirittura viene sorpassata al minuto 85' con la rete di Hofmann. Stringono i denti i padroni di casa, e Lukaku riesce di nuovo a pareggiare i conti al 90'. Nonostante il forcing finale, però, i nerazzurri non riescono a segnare il terzo gol.

LE ALTRE - Il Bayern Monaco banchetta sull'Atletico Madrid di Simeone. Nel primo tempo segnano prima Coman e poi Goretzka. Nel secondo tempo Tolisso buca la rete con una grande botta dalla distanza. Chiude i giochi ancora Coman, con una grande azione in solitaria. Il Liverpool supera l'Ajax con qualche difficoltà, la rete decisiva è un autogol di Tagliafico. Il Manchester City batte il Porto, dopo essere andato in svantaggio per un gol di Luis Diaz. Rispondono Aguero, Gundogan e Torres che regalano i tre punti a Guardiola. Vince di misura l'Olympiakos,: 1 a 0 sul Marsiglia.

RISULTATI:

Ajax - Liverpool 0-1

Bayern - Atletico Madrid 4-0

Inter - Monchengladbach 2-2

Manchester City - Porto 3-1

Midtylland - Atalanta 0-4

Olympiakos - Marsiglia 1-0