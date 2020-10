Champions League, l'Inter si ferma ancora sul pareggio. Bayern Monaco di misura

Sono due le gare di Champions League disputate alle ore 18:55: Shakhtar Donetsk - Inter e Lokomotiv Mosca - Bayern Monaco. La compagine di Conte si ferma di nuovo sul pareggio, dopo quello rimediato nella partita con il Borussia Monchengladbach. I nerazzurri hanno tenuto in mano il pallino del gioco e creato più occasioni pericolose dell'avversario, ma non sono riusciti a mettere il pallone in rete. Doppia occasione importante per Barella nella prima frazione, che colpisce una traversa con un tiro al volo e poi spara addosso il portiere da buona posizione. Legno anche per Lukaku, in seguito a una botta potente su punizione. Ci prova anche nel secondo tempo l'Inter, con Vidal e Lautaro Martinez, senza però risultati. Negli ultimi 10 minuti della partita soffre la rosa di Conte, ma termina 0 a 0 il match. Fatica stranamente anche il Bayern Monaco, in casa della Lokomotiv Mosca. I tedeschi passano subito in vantaggio al minuto 13', grazie al colpo di testa di Goretzka. La macchina da gol però si ferma, e nel secondo tempo arriva il pareggio dai piedi di Anton Miranchuk. Non si arrende il Bayern, che ritrova il vantaggio al 79' con una bordata di Kimmich. Al triplice fischio, il risultato è di 2 a 1 per la compagine di Flick.