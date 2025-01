Champions League | L'Inter sorride, Atalanta beffata. Crollano Milan e Juve, pari Bologna

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Serata dal gusto dolce e amaro per le cinque italiane impegnate nell'ultimo atto del maxi-girone di Champions League. Tutto facile per l'Inter di Inzaghi che si impone per 3-0 contro il Monaco con la tripletta messa a segno da Lautaro Martinez. Nerazzurri direttamente agli ottavi in quarta posizione con 19 punti totali. Ottima prestazione anche dell'Atalanta che pareggia in casa del Barcellona con le reti di Yamal e Araujo da un lato e quelle di Ederson e Pasalic dall'altro. Dea però fuori dalle prime otto e che quindi dovrà giocare i playoff in virtù del successo dell'Aston Villa per 4-2 sul Celtic.

Male invece il Milan, sconfitto per 2-1 in casa della Dinamo Zagabria con i gol di Baturina e Pjaca che annullano il pari firmato da Pulisic. La squadra di Conceicao chiude al 13° posto a quota 15. Non va meglio alla Juventus sconfitta in casa per 2-0 dal Benfica con le reti di Paulidīs e Kökçü. La squadra di Motta chiude quindi al 20° posto. Chiude al meglio la sua esprienza in Champions il Bologna di Italiano che dopo il successo sul Borussia Dortmund pareggia per 1-1 in casa dello Sporting Lisbona con le reti di Pobega e Harder. Felsinei già eliminati che chiudono al 28° posto.

Tutti i risultati:

Barcellona-Atalanta 2-2

Dinamo Zagabria-Milan 2-1

Inter-Monaco 3-0

Juventus-Benfica 0-2

Sporting-Bologna 1-1

Aston Villa-Celtic 4-2

Bayern Monaco-Slovan Bratislava 3-1

Brest-Real Madrid 0-3

Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk 3-1

Girona-Arsenal 1-2

Bayer Leverkusen-Sparta Praga 2-0

Lille-Feyenoord 6-1

Manchester City-Club Brugge 3-1

PSV-Liverpool 3-2

Salisburgo-Atletico Madrid 1-4

Stoccarda-PSG 1-4

Sturm Graz-Lipsia 1-0

Young Boys-Stella Rossa 0-1