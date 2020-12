Champions League, la Lazio affronta i campioni in carica: non è la prima volta

Sarà il Bayern Monaco l'avversario della Lazio agli ottavi di Champions League, come decretato dal sorteggio andato in scena questa mattina. Una sfida difficile ma allo stesso tempo molto stimolante. I biancocelesti, inoltre, si sono già trovati in passato a dover affrontare avversari di questo calibro. Come riporta Lazio Page sarà il terzo confronto contro i campioni europei in carica in competizioni continentali. I precedenti sono in Supercoppa Uefa nel 1999 contro il Manchester United, gara conclusa con l'1-0 in favore dei capitolini grazie a una rete di Salas, e l'altro nel secondo girone di Champions del 2000/01 contro il Real Madrid, il cui doppio confronto terminò con una sconfitta e un pareggio. Crespo e Gottardi i marcatori nella gara persa 3-2 al Bernabeu, Nedved e Crespo quelli andati in gol nel 2-2 dell'Olimpico.