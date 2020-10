Champions League, pareggio con gol tra Atalanta e Ajax. Tutti i risultati

Triplice fischio su tutti i campi, il martedì di Champions League si conclude. Dopo l’Inter, l’altra italiana a scendere in campo è l’Atalanta. Gasperini affronta l’Ajax, squadra propositiva pronta a fare gioco in qualsiasi campo. E, infatti, il canovaccio della partita è quello. Le due compagini si affrontano a viso aperto, fioccano le occasioni da una parte e dall’altra. Al termine della prima frazione sono però gli olandesi a trovarsi in vantaggio. Al 30’ Tadic realizza un rigore, assegnato dall’arbitro per un intervento scomposto di Gosens su Traorè. Dopo soli 8 minuti gli ospiti raddoppiano proprio con Traorè: Sportiello non trattiene il pallone su un cross di Neres, la punta insacca in precario equilibrio. Nel secondo tempo la Dea tira fuori le unghie, e lo fa con un doppio Zapata: l’attaccante insacca prima di testa su delizioso assist di Gomez, poi da due passi su passaggio di Pasalic. Il match continua con ritmi elevati, entrambe le squadre cercano il gol del vantaggio. Rete che, però, non arriva: termina 2 a 2 la gara.

LE ALTRE - Tanti gol anche in Atletico Madrid - Salisburgo. Passa in vantaggio la formazione di Simeone con Llorente, ma sullo scadere del primo tempo gli austriaci pareggiano con Szoboszlai. Nella ripresa passano in vantaggio gli ospiti con Berisha, ma Joao Felix pareggia dopo pochi minuti i conti. Ed è proprio Joao Felix a regalare la vittoria agli spagnoli, firmando la doppietta al minuto 85': al triplice fischio il risultato recita 3 a 2 per l'Atletico Madrid. Partita tirata tra Porto e Olympiakos, ma sono i portoghesi a spuntarla per 2 a 0 con i gol di Vieira e Sergio Oliveira. Archivia la pratica il Liverpool, anche se con qualche difficoltà. Bastano il gol Jota e il rigore sullo scadere di Salah per portare a casa i tre punti. Fatica inizialmente anche il Manchester City, che alla fine riesce però a scardinare la difesa del Marsiglia con tre reti: firmano Torres, Gundogan e Sterling. Serata che sembra un incubo per il Real Madrid, in grande difficoltà in casa del Borussia Monchengladbach. Nonostante il dominio assoluto, gli spagnoli subiscono un’incredibile doppietta di Thuram su due ripartenze. Riescono ad acciuffare il pareggio all'ultimo i blancos, con i gol di Benzema e Casemiro sul finale.

I RISULTATI:

- Lokomotiv Mosca - Bayern Monaco 1-2

- Shakhtar Donetsk - Inter 0-0

- Atletico Madrid - Salisburgo 3-2

- Borussia Monchengladbach - Real Madrid 2-2

- Marsiglia - Manchester City 0-3

- Porto - Olympiakos 2-0

- Atalanta - Ajax 2-2

- Liverpool - Midtjylland 2-0