Champions League, per il nuovo format la UEFA pensa alla finale oltreoceano

La UEFA è pronta a rivoluzionare la Champions League dal 2024. Già è pronta la modifica del numero delle squadre partecipanti (da 32 a 36), ma le novità non sarebbero finite qui. Secondo quanto riportato dal The Sun, la Federazione europea starebbe pensando di far giocare una delle finali oltreoceano, precisamente a New York. I motivi sono ovviamente commerciali e gli Stati Uniti sono la patria del business. Lo stadio dei New York Giants sarebbe perfetto visto i suoi 82.000 posti disponibili circa. Portare la coppa dalle grandi orecchie fuori dall'Europa sarebbe un azzardo, ma potrebbe diventare una mossa vincente.