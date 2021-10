Champions League, si torna in campo: Juve in Russia, Atalanta a Old Trafford

È ancora tempo di Champions League. Dopo le gare di ieri, oggi è il turno delle altre sfide valide per la terza giornata d'andata della fase a gironi. Le due italiane in campo questa sera saranno la Juventus, impegnata in Russia sul campo dello Zenit San Pietroburgo, e l'Atalanta che invece se la vedrà nella splendida cornice di Old Trafford con il Manchester United. Di seguito tutti i match di questa sera.

Ore 18.45, Barcellona-Dinamo Kiev

Ore 18.45, Salisburgo-Wolfsburg

Ore 21.00, Benfica-Bayern Monaco

Ore 21.00, Young Boys-Villarreal

Ore 21.00, Manchester United-Atalanta.

Ore 21.00, Lille-Siviglia

Ore 21.00, Zenit-Juventus

Ore 21.00, Chelsea-Malmoe