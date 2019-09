Champions League: spettacolo tra Juventus e Atletico, tonfo Atalanta

Al Wanda Metropolitano di Madrid inizia con i fuochi d'artificio la Champions League di Atletico e Juventus. Alla fine è 2-2, con i bianconeri avanti per due gol con Cuadrado e Matuidi, poi raggiunti da Gimenez ed Herrera. Allo scadere una magia di Ronaldo per poco non regala la vittoria a Sarri, che invece si spartisce la posta con Simeone. Disastro dell'Atalanta a Zagabria. La Dea ne becca 4 dalla Dinamo (Leovac e tripletta di Orsic) e già alla prossima giornata si gioca la qualificazione a San Siro contro lo Shakhtar. I risultati della serata.

Girone A - Bruges - Galatasaray 0-0, Paris Saint-Germain - Real Madrid 3-0.

Girone B - Olympiakos - Tottenham 2-2, Bayern Monaco - Stella Rossa 3-0.

Girone C - Shakhtar Donetsk - Manchester City 0-3, Dinamo Zagabria - Atalanta 4-0.

Girone D - Atletico Madrid - Juventus 2-2, Bayer Leverkusen - Lokomotiv Mosca 1-2.

