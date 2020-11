Chelsea, Havertz positivo al Covid-19: il comunicato del club

Un caso di Covid-19 nel Chelsea. Il club londinese ha comunicato, tramite il suo profilo Twitter, la positività di Kai Havertz, trequartista tedesco arrivato quest'estate dal Bayer Leverkusen. Il calciatore non è stato convocato per il match di Champions contro il Rennes. Questo l'annuncio: “Frank Lampard ha confermato che Kai Havertz è risultato positivo al Covid-19. Di conseguenza il giocatore sta attraversando un periodo di auto isolamento e non è coinvolto nella partita di Champions League di questa sera contro il Rennes”.