Chelsea, il poker di Giroud cambia il suo futuro: il francese verso la permanenza a Londra

Sembrava dovesse lasciare il Chelsea perché trovava poco spazio. Olivier Giroud ha fatto una scelta di vita, è rimasto a Londra senza la garanzia di un posto da titolare. Ha lavorato duro e ha guadagnato la fiducia di Lampard che, adesso, conta spesso su di lui. Con il poker in Champions League contro il Siviglia, il futuro dell'attaccante francese sembra decisamente cambiato. Giroud era stato cercato da diverse squadre tra cui Inter e Lazio che erano pronte a metterlo sotto contratto. L'ex Arsenal sembrava a un passo dall'addio ed era pronto per una nuova avventura. Poi ha cambiato idea, il suo destino è stato spesso in bilico. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, tutti gli indizi portano alla permanenza di Giroud al Chelsea per giocare i suoi ultimi anni ad alti livelli. È pur vero che un attaccante così avrebbe fatto comodo a molti club in giro per l'Europa.

SPEZIA - LAZIO SFIDA DA EX PER ACERBI

LAZIO, ANDREAS PERERIRA VUOLE UNA MAGLIA DA TITOLARE

TORNA ALLA HOME